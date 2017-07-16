Ambev abre inscrições para a terceira edição do Hackathon

Geral
A Ambev abre hoje (12) as inscrições para a terceira edição do Hackathon, a maratona de inovação da cervejaria. Durante 24 horas ininterruptas, a empresa vai desafiar os participantes a encontrarem soluções para melhorar a experiência de consumidores de cerveja. Os 100 jovens selecionados para o Hackathon Ambev devem pensar em saídas tecnológicas para os temas propostos durante os dois dias de desafio, que neste ano acontece entre 5 e 6 de agosto, no espaço CUBO de coworking, em São Paulo. O grupo vencedor desenvolverá o projeto com apoio da cervejaria.
Para se inscrever na maratona tecnológica, é necessário ter 18 anos ou mais. Os interessados podem fazer a inscrição no site www.ambev.com.br/hackathon até o dia 30 de julho. Os projetos serão julgados por especialistas externos e por vice-presidentes da cervejaria.
“Nosso maior objetivo com Hackathon Ambev é trocar experiências com pessoas que nos inspirem. A inovação está na cultura da cervejaria, por isso promover eventos como esse faz todo sentido para o nosso negócio”, afirma Luiz Gondim, diretor de TI da Ambev.
SERVIÇO
Hackathon Ambev 2017
Data: dia 5 e 6 de agosto
Local: Espaço CUBO – Rua Casa do Ator, 919, Vila Olímpia, São Paulo/SP
Inscrições até 30 de julho no site www.ambev.com.br/hackathon
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS