Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:32

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Ambev abre inscrições para a terceira edição do Hackathon

Luiz Guido Junior

Publicado em 16/07/2017 às 07:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Ambev abre hoje (12) as inscrições para a terceira edição do Hackathon, a maratona de inovação da cervejaria. Durante 24 horas ininterruptas, a empresa vai desafiar os participantes a encontrarem soluções para melhorar a experiência de consumidores de cerveja. Os 100 jovens selecionados para o Hackathon Ambev devem pensar em saídas tecnológicas para os temas propostos durante os dois dias de desafio, que neste ano acontece entre 5 e 6 de agosto, no espaço CUBO de coworking, em São Paulo. O grupo vencedor desenvolverá o projeto com apoio da cervejaria.

Para se inscrever na maratona tecnológica, é necessário  ter 18 anos ou mais. Os interessados podem fazer a inscrição no site www.ambev.com.br/hackathon até o dia 30 de julho.  Os projetos serão julgados por especialistas externos e por vice-presidentes da cervejaria. 

“Nosso maior objetivo com Hackathon Ambev é trocar experiências com pessoas que nos inspirem. A inovação está na cultura da cervejaria, por isso promover eventos como esse faz todo sentido para o nosso negócio”, afirma Luiz Gondim, diretor de TI da Ambev.

SERVIÇO

Hackathon Ambev 2017

Data: dia 5 e 6 de agosto

Local: Espaço CUBO – Rua Casa do Ator, 919, Vila Olímpia, São Paulo/SP

Inscrições até 30 de julho no site www.ambev.com.br/hackathon

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo