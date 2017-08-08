Novos Promotores de Justiça Substitutos tomam posse nesta quinta-feira

O Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos, em Sessão Solene do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça, dará posse nesta quinta-feira (10/08), a partir das 17h, aos 13 novos Promotores de Justiça Substitutos aprovados no último XXVII Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

A posse acontece no Palácio da Justiça “Des. Leão Neto do Carmo”, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O evento contará com a presença de várias autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e do Judiciário, além de familiares e amigos dos novos Promotores de Justiça Substitutos, que serão nomeados para Comarcas do interior do Estado, ampliando assim, o atendimento à população através das Promotorias de Justiça.

São os seguintes candidatos que tomarão posse: Adriano Barrozo da Silva, Anthony Allison Brandão Santos, Fabio Adalberto Cardoso de Morais, Felipe Almeida Marques, Gilberto Carlos Altheman Júnior, Gustavo Henrique Bertocco de Souza, Juliana Pellegrino Vieira, Lenize Martins Lunardi Pedreira, Mariana Rocha Rubini, Mariana Sleiman Gomes, Mateus Sleiman Castriani Quirino, Michel Maesano Mancuelho e Paulo Henrique Mendonca de Freitas.