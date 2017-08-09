Governo divulga R$ 4,9 milhões em investimentos para Maracaju e Três Lagoas

Cidades
O Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (9) traz a divulgação de novos investimentos para Mato Grosso do Sul. O Governo através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou dois resultados de licitação que totalizam R$ 4,9 milhões para os municípios de Maracaju e Três Lagoas. Confira os resultados na íntegra na página 15.
De acordo com as publicação, no valor de R$ 3,4 milhões será realizada a restauração funcional do pavimento de diversas ruas do centro de Maracaju. Já Três Lagoas receberá a implantação, cascalhamento e a drenagem de pontos críticos de uma rodovia municipal, no trecho do entroncamento da MS – 377 e o entroncamento da BR-262, numa extensão de 27,60 quilômetros. O valor que será investido é de 1,5 milhão.
Segundo a Agesul a ordem de serviço será determinada assim que finalizarem os trâmites contratuais com as empresas vencedoras.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS