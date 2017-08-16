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Reeducandos de Jardim transformam palhas de milho em objetos de decoração

Diversos objetos de decoração foram confeccionados, entre eles bonecas, quadros e rosas

Luiz Guido Junior

Publicado em 16/08/2017 às 16:13

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Palhas de milho agora podem se transformar em artesanatos nas mãos de reeducandos do Estabelecimento Penal “Máximo Romero”, em Jardim, graças a um curso oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Sindicato Rural local.

Ao todo, 10 internos participaram da oficina de artesanato em palha de milho, que foi realizada neste mês e teve carga horária total de 32h. Durante cinco dias, a instrutora do Senar, Rosita das Graças Teixeira, ensinou aos detentos técnicas de transformar a palha, que iria para o lixo, em arte, unindo sustentabilidade e reinserção social. Diversos objetos de decoração foram confeccionados, entre eles bonecas, quadros e rosas.

Segundo o diretor do EPMR, Maycon Roslen de Melo, as capacitações que são oferecidas no presídio contribuem para que os internos acreditem em um futuro diferente, descubram novas habilidades e se sintam mais valorizados. “Para dar continuidade aos trabalhos já ministrados, no próximo mês, já temos a previsão para outro curso, no qual serão aperfeiçoadas as técnicas em palha de milho e ensinados novos métodos”, explica.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, proporcionar novos ensinamentos preparam os custodiados para a vida em liberdade. “Inovar as parcerias e incentivar os internos a participarem de diferentes cursos os capacitam para o mercado de trabalho, além de contribuir como fonte alternativa na geração de renda familiar”, finaliza.

Uma solenidade marcou o encerramento do curso de artesanato em palha de milho e contou também com a presença da secretária de Assistência Social de Jardim, Rosineide Maciel da Silva, entre outras autoridades.

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