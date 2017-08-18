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Governo vai leiloar 130 lotes de veículos com lances a partir de R$ 1,5 mil

Ao todo serão ofertados 130 lotes que estarão disponíveis para visitação entre os dias 21 a 31 de agosto

Flavio Brito

Publicado em 18/08/2017 às 08:51

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O Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realiza no dia 31 de agosto, um grande leilão de veículos considerados inservíveis à administração pública. Ao todo, serão ofertados, 130 lotes de veículos com lances iniciais a partir de R$ 1.500. A previsão de arrecadação é de R$ 384 mil.

O certame será realizado nas modalidades presencial e eletrônica,  no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) com endereço na rua da Liberdade, 836 Monte Líbano e, simultaneamente, no formato eletrônico pelo Portal Casa de Leilões, a partir das 10h.

Responsável pela condução do certame, o superintendente de Patrimônio e Transporte, José Alberto Furlan adianta que o menor lance corresponde a um veículo Corsa Wind fabricado em 2002, no valor de R$ 1.500. Já o maior lance do certame corresponde a um veículo Nissan Frontier, diesel, fabricado em 2011, avaliada em R$ 6 mil.

É mais uma ação importante que estamos desenvolvendo na SAD. Preparar o leilão desses veículos que ficam parados nos pátios e reverter esses recursos para o caixa da administração. Ano passado conseguimos arrecadar mais de R$ 1,6 milhão só com leilão de bens imóveis, bens móveis compreendendo veículos e materiais mobiliários inservíveis, que estavam inutilizados em vários municípios e foram recolhidos para os depósitos do Governo”, pontua o secretário da SAD completando que esses recursos estão sendo aplicados em áreas importantes como saúde e segurança pública.

Ao todo serão ofertados 130 lotes que estarão disponíveis para visitação entre os dias 21 a 31 de agosto, em dois endereços. Dos lotes 01 ao 30, na rua Jaboatão, 271, Silvia Regina e dos lotes 31 ao 130, na rua Paracatu, sem número, Silvia Regina, nos seguintes horários: das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. A relação dos lotes estará disponível para consulta no Portal Casa de Leilões a partir desta sexta-feira (18).

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