Governo de MS leiloa 130 veículos com lances a partir de R$ 700

O governo de Mato Grosso do Sul leiloa 130 lotes entre automóveis e motocicletas a partir de R$ 700. Os lances podem ser ofertados pelo site www.casadeleiloes.com.br ou presencialmente na próxima quinta-feira (31), a partir das 10h (de MS).

SUVs, veículos de passeio, utilitários e motocicletas de diversos modelos estão na lista. Os interessados em vistoriar o material têm até quarta-feira (30), das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

A visitação estará aberta em dois locais distintos: Os lotes de 01 a 30 podem ser conferidos no pátio da Casa de Leilões (rua Jaboatão, 271, bairro Sílvia Regina, distante 800 metros do Aeroporto Internacional de Campo Grande). Os demais estão concentrados em área da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) localizada na rua Paracatu, s/n, também no bairro Sílvia Regina.

O leilão presencial será realizado no auditório da Associação Brasileira de Odontologia do Mato Grosso do Sul (ABO/MS), localizado na rua da Liberdade, 836, bairro Monte Líbano, em Campo Grande.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar, desde que estabelecida em território brasileiro. As exceções ficam para os servidores e dirigentes da SAD/MS, membros da comissão de licitação, empresas em regime de falência, recuperação judicial ou semelhante, além das pessoas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública.

Sucatas

A SAD encerra também na quinta-feira (31), a partir das 9h, o pregão de sucatas de veículos e materiais ferrosos (para desmanche e reciclagem). São 10 lotes. Todos podem ser vistoriados na área da SAD/MS (rua Paracatu, s/n, bairro Sílvia Regina).

Os editais, dados sobre os lotes e fotos podem ser conferidos pelos links

130 veículos: http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/492

Sucatas: http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/494

Sucatas: http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/495

Mais informações devem ser obtidas junto ao leiloeiro oficial Tarcílio Leite e equipe da Casa de Leilões através dos fones (67) 3363-7000 e 67) 3363-5399.