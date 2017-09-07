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Dia da Independência tem 5 rodovias bloqueadas por sem-terra em MS

Flavio Brito

Publicado em 07/09/2017 às 10:16

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Desde às 5h desta quinta-feira (7), movimentos sem-terra bloqueiam pelo menos, cinco rodovias de Mato Grosso do Sul. Os protestantes pedem que o Governo Federal desbloqueie recursos para que novas áreas sejam liberadas para os sem-terra.

Os bloqueios acontecem nas rodovias: BR-163, em Campo Grande, BR-060, em Sidrolândia, BR-247 em Nova Casa Verde, BR-267 em Nova Andradina e em Ponta Porã, rodovia municipal, na saída para o município de Antônio João.

Em Sidrolândia, uma carreta carregada com soja tentou furar o bloqueio e acabou pegando fogo. Bombeiros de Campo Grande e do município se deslocam para controlar as chamas. Não há vítimas no local.

De acordo com um dos diretores do MPL (Movimento Passe Livre), Jonas Carlos da Conceição, o protesto acontece para chamar atenção do Governo Federal. "Estamos há nove anos sem novas áreas. Precisamos de assentamentos para famílias, precisamos de áreas. Queremos que o governo desbloqueie o recurso para aquisição de novas terras", disse.

Em Campo Grande, os protestantes liberam a passagem dos carros a cada 15 minutos e depois fecham os dois lados da rodovia.  O diretor alega ainda que são 300 pessoas apenas na BR-163. Além do MPL, a mobilização conta ainda com os grupos UGP (Grêmios da Produção), FNL (Frente Nacional de Luta Campo e Cidade) e USB (União Social Brasileira).

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