PRF registra seis mortes nas rodovias durante o feriado prolongado

Morte
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou até o momento seis mortos no feriado prologando de 7 de Setembro. Os acidentes ocorreram nas rodovias do Estado.
De acordo com a polícia, de quarta-feira (06) até o a manhã deste domingo (10), foram registrados 12 acidentes nas rodovias, sendo sete deles graves, deixando mortos e feridos.
O primeiro acidente com morte ocorreu na madrugada do dia 7, quando um motociclista colidiu contra uma carreta na BR-060, em Camapuã. O motorista e a passageira morreram no local.
O segundo acidente com vítimas fatais ocorreu na tarde do dia 7, na BR-163, em Campo Grande, próximo a um shopping. O acidente, causado por um motorista embriagado, deixou duas pessoas mortas e outras cinco gravemente feridas.
Outro acidente com vítima fatal ocorreu na noite do dia oito. Uma colisão frontal envolveu três veículos na BR-262, em Terenos, e deixou uma pessoa morta e outras três gravamente feridas.
O último acidente ocorreu na noite de onte, quando um homem perdeu o controle da direção do veículo, capotou e bateu em uma árvore. Ele morreu na hora.
Durante o feriado prolongado, a PRF fiscalizou mais de 3.231 veículos. Mais de 80 veículos foram recolhidos por infrações de trânsito. Somente por excesso de velocidade, já foram autuados mais de 2.112 veículos.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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