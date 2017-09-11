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Morte

PRF registra seis mortes nas rodovias durante o feriado prolongado

Luiz Guido Junior

Publicado em 11/09/2017 às 07:27

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou até o momento seis mortos no feriado prologando de 7 de Setembro. Os acidentes ocorreram nas rodovias do Estado.

De acordo com a polícia, de quarta-feira (06) até o a manhã deste domingo (10), foram registrados 12 acidentes nas rodovias, sendo sete deles graves, deixando mortos e feridos.

O primeiro acidente com morte ocorreu na madrugada do dia 7, quando um motociclista colidiu contra uma carreta na BR-060, em Camapuã. O motorista e a passageira morreram no local.

O segundo acidente com vítimas fatais ocorreu na tarde do dia 7, na BR-163, em Campo Grande, próximo a um shopping. O acidente, causado por um motorista embriagado, deixou duas pessoas mortas e outras cinco gravemente feridas.

Outro acidente com vítima fatal ocorreu na noite do dia oito. Uma colisão frontal envolveu três veículos na BR-262, em Terenos, e deixou uma pessoa morta e outras três gravamente feridas.

O último acidente ocorreu na noite de onte, quando um homem perdeu o controle da direção do veículo, capotou e bateu em uma árvore. Ele morreu na hora.

Durante o feriado prolongado, a PRF fiscalizou mais de 3.231 veículos. Mais de 80 veículos foram recolhidos por infrações de trânsito. Somente por excesso de velocidade, já foram autuados mais de 2.112 veículos.

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