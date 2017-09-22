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Incêndio destrói loja de roupas com estoque recém-abastecido

Chamas podem ter iniciado em ventilador

Daniele Valentin

Publicado em 22/09/2017 às 07:30

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Um incêndio destruiu uma loja de roupas, na tarde desta quinta-feira (21), na Avenida Guaicurus, no Jardim Colibri. Um ventilador que havia ficado ligado no momento de queda de energia pode ter sido o foco das chamas que destruíram todo o estoque de roupas, recentemente abastecido com compras feitas no Paraná.

Dona da loja Economia com Estilo, Lucineia Gomes, de 58 anos, conta que vende roupas há 12 anos. Na manhã desta quinta, por volta das 10 horas, a concessionária Energisa cortou o abastecimento de energia da rua para manutenção.

A proprietária decidiu fechar a loja e ir para casa, mas por volta das 14 horas recebeu a ligação de comerciantes vizinhos de que a loja estava sendo incendiada. Vizinhos começaram uma força-tarefa e conseguiram controlar o fogo antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, que fez o trabalho de rescaldo no prédio. Ninguém ficou ferido.

Todo o estoque de roupas foi destruído e Lucineia acredita que tenha esquecido o ventilador ligado na tomada. A suspeita é que com a volta do abastecimento de energia, tenha ocorrido um curto-circuito.

Bastante abalada com o incêndio, a proprietária disse não saber estimar o prejuízo causado pelas chamas.

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