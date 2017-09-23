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Implantação de 40 km da MS-228 muda cenários econômico e social no Pantanal

As dificuldades de tráfego isolam secularmente a região

Renan Nucci

Publicado em 23/09/2017 às 07:41

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“Vamos passar por um ciclo transformador, pois o acesso por estradas é tudo para o pantaneiro”, comemorou o pecuarista Ulisses Serra Neto, o Noninho, ao citar os benefícios que a implantação de 40 quilômetros da rodovia MS-228 trará ao Pantanal e ao homem que ali vive.  O governador Reinaldo Azambuja assinou esta semana a ordem de licitação da obra, orçada em R$ 8,4 milhões com recursos do Fundersul.


As dificuldades de tráfego isolam secularmente a região, pelas características de solo (arenoso) e inundações anuais, e a ligação rodoviária para permitir o escoamento da produção de bois, abastecimento das fazendas e o fomento também ao turismo é uma luta antiga dos fazendeiros. Para o presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Luciano Leite, “pela primeira vez um governador enxergou a importância de uma estrada para o pantaneiro”.


“O pantaneiro não imaginava mais que a estrada poderia chegar à porteira de sua fazenda”, enfatizou. “O governador acreditou no potencial da nossa pecuária e será sempre lembrado por este feito, que mostra a seriedade do seu governo”, acrescentou. Guaritá destacou, ainda, o esforço do governo estadual na implantação da rede de energia elétrica na planície.


Outro pecuarista entusiasmado com a chegada da infraestrutura viária no Pantanal é Luciano Barros, filho do tradicional pantaneiro Abílio Leite de Barros. Ele disse que, a partir de agora, o fazendeiro poderá embarcar seu gado do curral da fazenda, resultando em maior rentabilidade e valorização do nelore criado a pasto. “Em mais de 40 anos, o Reinaldo (Azambuja) foi o único governador que olhou para a nossa região e será sempre lembrado”, disse.


Integrando os pantanais

Além do trecho de 40 quilômetros da MS-228, o governo, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), executa outros 19 quilômetros da mesma rodovia entre a Vazante do Castelo e a Fazenda Conceição, limite dos municípios de Aquidauana e Rio Verde, região norte do Estado. Também estão sendo implantados 34 quilômetros da MS-423, descendo a Serra da Alegria (Rio Verde) até a Fazenda Morrinho, com mais de 80% concluídos.


“Vamos ligar os pantanais de Corumbá, Aquidauana, Rio Verde e Coxim por estradas transitáveis o ano todo”, garantiu o governador Reinaldo Azambuja. Os investimentos ultrapassam os R$ 25 milhões, recursos próprios captados pelo Fundersul, e está projetada também a implantação da MS-214, interligando os pantanais do Paiaguás e Nhecolândia, a partir de Coxim, na confluência da ponte de concreto sobre o Rio Taquari.

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