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Bataguassu

Motociclista morre após ser atingido por caminhonete na MS-395

Daniele Valentin

Publicado em 27/09/2017 às 07:45

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Um motociclista de 49 anos morreu após ser atingido por uma caminhonete, no início da noite de ontem (26), na MS-395, em Bataguassu. A vítima foi identificada como José Aparecido Oliveira.

Conforme o DaHoraBataguassu, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 24, no trecho que liga Anaurilândia a Bataguassu. O condutor da Toyota Hilux de 34 anos, contou que ele e o motociclista que pilotava uma Yamaha Factor, seguiam na mesma direção.

Quando o condutor da caminhonete tentava uma ultrapassagem da moto, José teria entrada na frente do veículo, dando a entender que iria fazer uma manobra de retorno  no meio da rodovia.

O motorista relatou que não deu tempo de frear a caminhonete e com o forte impacto da colisão, José foi arremessado às margens da rodovia.

A vítima sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e morreu no local do acidente. A motocicleta em que a vítima seguia, parou a cerca de 30 metros do corpo, totalmente destruída. O condutor e um passageiro da caminhonete não tiveram ferimentos.

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