Duas pessoas morrem em colisão frontal entre carros na BR-262

Duas pessoas que não tiveram as identidades divulgados ainda, morreram em uma colisão frontal entre carros de passeio, na manhã desta sexta-feira (29). O acidente aconteceu na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara, distante 198 km de Campo Grande.

Conforme as primeiras informações apuradas pelo site JP News, dois carros de passeio bateram de frente e as vítimas morreram no local. O Corpo de Bombeiros informou que há dois passageiros que estão preso às ferragens dos veículos.

O acidente ocorreu no km 87 da rodovia e distante 80 quilômetros de Três Lagoas. A pista foi interditada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que orienta os motoristas que trafegam pela região. Ainda segundo os bombeiros, as vítimas não foram identificadas.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também está no local.