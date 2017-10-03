PMA captura serpente escondida no motor de veículo

A Polícia Militar Ambiental resgatou nesta terça-feira, em Campo Grande, uma serpente que estava dentro do capô do veículo de um morador do Conjunto Aero Rancho. Após serem acionados, os policiais avistaram o bicho dentro do motor, entre cabos elétricos e mangueiras.



A cobra, com aproximadamente um metro e meio, não era peçonhenta e foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).