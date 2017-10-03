PMA captura serpente escondida no motor de veículo

Meio ambiente
A cobra, com aproximadamente um metro e meio, não era peçonhenta
A Polícia Militar Ambiental resgatou nesta terça-feira, em Campo Grande, uma serpente que estava dentro do capô do veículo de um morador do Conjunto Aero Rancho. Após serem acionados, os policiais avistaram o bicho dentro do motor, entre cabos elétricos e mangueiras.
A cobra, com aproximadamente um metro e meio, não era peçonhenta e foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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