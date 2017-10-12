Ford Ka colide contra árvore e deixa pelo menos 2 mortos em Miranda

O condutor de um Ford Ka se envolveu em acidente na manhã desta quinta-feira (12) e a colisão contra uma árvore deixou pelo menos dois mortos e feridos. A colisão ocorreu na BR-262, próximo ao Posto Arara Azul, em Miranda.

Não informações sobre as causas do acidente. O carro ficou totalmente destruído. Há informações de que as vítimas que morreram eram genro e sogro. Outro passageiro que estava no banco de trás foi socorrido com vida.