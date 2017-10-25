Cobra de 1,5 metro é encontrada em parquinho de creche no Pantanal

Corumbá
Serpente foi resgatada e levada para uma área nativa próxima do Rio Paraguai, onde foi solta
Uma cobra de 1,5 metro foi encontrada no parquinho de uma creche. O fato aconteceu por volta das 17 horas de ontem, terça-feira (24), em Corumbá.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a cobra estava em uma creche no Bairro Dom Bosco e foi encontrada por funcionários do local.
O animal foi visto na grama do parquinho. Os funcionários ficaram assustados, mas não havia mais crianças no local. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada.
A cobra foi resgatada e levada para uma área nativa próxima do Rio Paraguai, onde foi solta.
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