Inmet prevê máxima de 35°C e pancadas de chuva à tarde

Previsão do tempo
Apesar da instabilidade ter feito os dias começarem nublados, o calor continua e máxima prevista é de 35°C para Aquidauana e região. Mas esta mesma instabilidade que pode trazer pancadas de chuvas e trovoadas à tarde, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS