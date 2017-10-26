Motorista de trator fica ferido após ser atingido por ônibus

Um homem, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido depois de se envolver em acidente de trânsito nesta quinta-feira (26) na BR-376, entre Vicentina e o distrito de Culturama. Ele conduzia um trator quando foi atingido por ônibus.

Conforme o SiligaNews, o motorista do ônibus conduzia o veículo rumo a Vicentina, quando o condutor do trator teria invadido a pista. Ele tentou desviar, mas não conseguiu e bateu na traseira da máquina.

Com o impacto da batida, o condutor do trator foi arremessado às margens da rodovia. Dez passageiros estavam no ônibus e nenhum deles se machucou.

O motorista do trator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Vicentina. Ele não corre risco de morte. A polícia foi ao local e investiga as causas do acidente.