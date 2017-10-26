Motorista de trator fica ferido após ser atingido por ônibus

BR-376
Acidente aconteceu na manhã de hoje na BR-376, próximo a Vicentina
Um homem, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido depois de se envolver em acidente de trânsito nesta quinta-feira (26) na BR-376, entre Vicentina e o distrito de Culturama. Ele conduzia um trator quando foi atingido por ônibus.
Conforme o SiligaNews, o motorista do ônibus conduzia o veículo rumo a Vicentina, quando o condutor do trator teria invadido a pista. Ele tentou desviar, mas não conseguiu e bateu na traseira da máquina.
Com o impacto da batida, o condutor do trator foi arremessado às margens da rodovia. Dez passageiros estavam no ônibus e nenhum deles se machucou.
O motorista do trator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Vicentina. Ele não corre risco de morte. A polícia foi ao local e investiga as causas do acidente.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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