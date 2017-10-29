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Batayporã

Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou durante pescaria em lagoa

Corpo foi achado por volta das 14h, deste domingo

Daniele Valentin

Publicado em 29/10/2017 às 18:00

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Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Ricardo Doloveti, de 38 anos, conhecido popularmente como ‘Gordura’, desaparecido em uma lagoa de Batayporã, neste sábado. O corpo foi achado por volta das 14h, deste domingo (29), a cerca de 10 metros de onde se afogou.

Conforme o Nova News, as buscas na tarde de ontem duraram cerca de quatro horas e foram retomadas às 5h30 deste domingo. O corpo foi encontrado a cerca de 10 metros do local onde ocorreu o afogamento e ainda a cerca de cinco metros de profundidade na lagoa.

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De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, o major Wellington Rodrigo de Lima Bento, cinco militares estiveram empenhados na operação de resgate ao corpo que foi iniciada logo após o incidente e encerrada no fim da tarde.

Familiares estavam no local acompanhando o trabalho dos bombeiros que aguardam a chegada da equipe da Perícia Técnica de Nova Andradina para realizar os procedimentos de praxe.

Como tudo aconteceu

‘Gordura’, como era popularmente conhecido em Batayporã, estava na companhia de dois amigos pescando na lagoa que fica localizada próximo ao Cemitério Municipal. Em dado momento, o pescador, que estava em um barranco, nadou até o meio da lagoa para tentar subir na jangada e acabou afundando.

Após gritar cerca de três vezes por socorro, o pescador teria desaparecido. Um dos pescadores tentou descer na água, se segurando na jangada e conseguiu ainda pegar em um dos braços de Ricardo Doloveti antes de se afogar.

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