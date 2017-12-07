Após chuvas, Rio Miranda atinge situação de emergência e ameaça ribeirinhos

Com o acumulado de 150 milímetros de chuvas nas últimas 24h na região de Miranda, o Rio Miranda atingiu o nível de emergência nesta quarta-feira (6), conforme boletim divulgado pela Sala de Situação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). A régua situada na ponte sobre a BR-262 registrou a marca de 7,07 metros – sete centímetros acima da cota considerada de emergência pela Defesa Civil.

Entre os rios monitorados pelo Imasul, o Miranda é o único que se mantém em elevação. O transbordamento atinge alguns bairros situados próximos a sua margem, como o Maria do Rosário e Nova Miranda, e as famílias atingidas foram socorridas pela prefeitura e estão alojadas em casas de parentes. “A situação está sob controle, mas temos estradas estão submersas na área rural”, explicou Paulo Brito, coordenador municipal da Defesa Civil.