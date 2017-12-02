Após chuva dar trégua, nível do Rio Aquidauana reduz, mas alerta de enchente continua

Apesar da previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ser de um final de semana chuvoso, o sábado (2º) amanheceu nublado, mas sem chuvas em Aquidauana e região. A trégua garantiu redução no nível do Rio Aquidauana de 7,16 metros para 6,94 metros. O nível normal é de cinco metros e, por isso, o alerta de possiblidade de enchente continua.

Novembro fechou com 137,5% de chuva a mais do que o esperado para o mês e nesta sexta-feira (1º), o rio havia atingido as marcas de 8 metros e logo depois 7,16 metros, conforme o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal, respectivamente.