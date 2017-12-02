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Após chuva dar trégua, nível do Rio Aquidauana reduz, mas alerta de enchente continua

Pausa no fenômeno garantiu redução no nível do Rio Aquidauana de 7,16 metros para 6,94 metros

Daniele Valentin

Publicado em 02/12/2017 às 09:30

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Foto: Luiz Guido Júnior

Apesar da previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ser de um final de semana chuvoso, o sábado (2º) amanheceu nublado, mas sem chuvas em Aquidauana e região. A trégua garantiu redução no nível do Rio Aquidauana de 7,16 metros para 6,94 metros. O nível normal é de cinco metros e, por isso, o alerta de possiblidade de enchente continua.

Novembro fechou com 137,5% de chuva a mais do que o esperado para o mês e nesta sexta-feira (1º), o rio havia atingido as marcas de 8 metros e logo depois 7,16 metros, conforme o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal, respectivamente.

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Períodos de chuva na região Pantaneira, são motivos de alegria para uns e preocupação para outros. No caso dos ribeirinhos a chegada do fenômeno natural é como um alerta de retirada de casa a qualquer momento.

O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam a primavera e o verão da região pantaneira. Neste momento de alerta, equipe dos Bombeiros em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender a necessidade da comunidade, principalmente da população ribeirinha.

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