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Durante comitiva, fazendeiro morre ao cair em rio e ser pisoteado por gado

Corpo foi transportado para Campo Grande em avião fretado

Daniele Valentin

Publicado em 08/12/2017 às 10:00

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Um homem de 57 anos - que não teve a identidade divulgada - morreu na manhã desta quinta-feira (7) durante uma comitiva de gado na região da Nhecolândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é dona da fazenda Bom Jesus do Taquari e na tentativa de atravessar uma área alagada caiu do cavalo e foi pisoteada pelo gado.

Segundo os militares, os funcionários da fazenda relataram que tentaram salvar a vítima, mas não conseguiram por conta no alto nível da água e da correnteza. O corpo foi levado e encontrado por mergulhadores às margens do rio Taquari.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Grande foram para o local fazer as buscas pela vítima e o corpo foi trazido por um avião fretado e está no Aeroporto Teruel. A família está se deslocando para o local.

Conforme o tenente dos Bombeiros, Vinicius, não será realizada a perícia no corpo pois o óbito foi em Corumbá e a vítima trazida sem vida para Campo Grande. A família deve realizar um boletim de ocorrência. “A perícia deveria ter sido feita em Corumbá”, destacou.

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