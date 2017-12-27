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Infraestrutura

Continua chovendo na região e PMR proíbe tráfego de veículos pesados na MS-141

Os policiais militares estão na saída de Ivinhema orientando os motoristas

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/12/2017 às 18:09

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Com a previsão de chuva na região até o próximo sábado, a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) e a Polícia Militar Rodoviária (PMR) estão monitorando o trecho do km 28 da rodovia MS-141, que teve parte da pista desmoronada no último fim de semana. A empresa que vai fazer a recuperação da rodovia já montou o canteiro de obras e só espera a melhoria das condições climáticas para iniciar os trabalhos.

O engenheiro chefe da 7ª Regional da Agesul, sediada em Naviraí, Stefano Andrade de Brida, disse que uma equipe está indo ao local duas vezes ao dia para verificar se não houve novos desmoronamentos. Segundo ele, continua chovendo na região. A precipitação é fraca, mas constante, o que impede que seja iniciada a obra de recuperação da pista que desmoronou por conta rompimento da tubulação de um córrego.

Para evitar maior comprometimento da pista, a PMR proibiu o tráfego de veículos pesados. Os policiais militares estão na saída de Ivinhema orientando os motoristas, de que a passagem no trecho em que uma das pistas está interditada só está liberada para carros de passeio e motos.

Outra rodovia da região que teve problemas com a chuva foi a MS-295, km 45, em Eldorado. Houve um desmoronamento que atingiu o acostamento, e o problema já foi solucionado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de ocorrência de chuvas intensas (de 20 a 30 milímetros por hora) no Sul do Estado nos próximos dias.

A rodovia MS-141 liga Ivinhema a Naviraí, sendo um dos caminhos para quem vai para o Paraná. A orientação para quem está na região de Naviraí e pretende se deslocar até Ivinhema, é seguir pela rodovia BR-163 até Dourados, depois Caarapó até chegar na MS-376, num percurso de aproximadamente 270 quilômetros, passando por Fátima do Sul, Vicentina, Glória de Dourados e Deodápolis. Segundo a Defesa Civil Estadual, o Cptec emitiu aviso de ocorrência de chuvas intensas na região sul de Mato Grosso do Sul.

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