Bonito anuncia mais de R$ 6 milhões em investimentos para o município

Durante a cerimônia de reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal realizada na manhã de sexta-feira - dia 2 de fevereiro, o prefeito de Bonito, Odilson Soares, anunciou um pacote de obras e aquisições que serão implantadas em 2018 por meio de parcerias do município com o Governo Federal e com o Governo Estadual. As verbas para as 21 ações previstas já estão asseguradas e totalizam R$ 6.822.918,11.

Desse montante, R$ 6.272.318,11 vem do Governo Federal, com contrapartida de R$ 177.081,53 da prefeitura municipal e R$497.000,00 Governo Estadual, com contrapartida de R$ 53.600,00 do município.

Confira:

1) Aquisição de mais um caminhão coletor com compactador hidráulico para a coleta de lixo, no valor total R$ 245.980,45, sendo R$ 243.520,65 do Ministério da Saúde e R$ 2.459,80 da prefeitura. Proposta do senador Wladimir Moka, do deputado Marum e da deputada Tereza Cristina.

2) Ampliação da Feira do Produtor Rural de Bonito, incluindo a modernização e ampliação dos espaços físicos, no valor total de R$ 659.768,00, sendo R$ 643.273,80 do Ministério do Turismo e R$ 16.494,20 do município. Incluída no orçamento federal de 2018 pelo senador Moka.

3) Aquisição de Patrulha Mecanizada - totalizando R$ 585.150,00, sendo R$ 579.150,00 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e R$ 6.000,00 da prefeitura. Proposta pelo senador Wladimir Moka, deputado Marum e deputada Tereza Cristina.

4) Implantação e Modernização da Infraestrutura do Estádio Aurestes Félix Garcez - totalizando R$ 256.250,00 - sendo R$ 243.750,00 do Ministério do Esporte e R$ 12.500,00 da Prefeitura Municipal. Proposta pelo senador Pedro Chaves e deputado Marum.

5) Pavimentação asfáltica das ruas Stardi Carlos Xavier, Vitalina Vargas Machado, Rua Ramão Matos e Rua Darci João Bigaton, na Vila Machado, bem como das ruas Filinto Muller, Olívio flores e 15 de Novembro, na região central, ao custo total de R$ 1.600.000,00, sendo R$ 1.560.000,00 do Ministério do Turismo e R$ 40.000,00 da prefeitura. Proposta do deputado Marum.

6) Obras de qualificação viária no Mardim Marambaia (asfaltamento e drenagem), no valor total de R$ 1.894.086,46, sendo R$ 1.799.382,13 do Ministério das Cidades e R$ 94.704,33 do município. Proposta da Prefeitura Municipal.

7) Aquisição de uma ambulância, no valor total de R$ 80.000,00, com verbas do Ministério da Saúde. Proposta do senador Wladimir Moka e da deputada Tereza Cristina.

8) Aquisição de equipamentos odontológicos no valor de R$ 25.000,00, com verbas do Ministério da Saúde. Proposta do senador Moka.

9) Implantação de 1 núcleo e dois subnúcleos do Programa Esporte e Lazer na Cidade – Núcleo Urbano/Programa PELC, no valor de R$ 251.083,20, sendo R$ 246.160,00 do Ministério do Esporte e R$ 4.923,20 da prefeitura. Proposta da Prefeitura Municipal.

10) Implantação do Programa Cidade Digital, no valor de R$ 700.000,00, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Proposta do Governo do Estado.

11) Aquisição de um veículo tipo furgão para a Vigilância Sanitária, no valor de R$ 66.000,00, sendo R$ 60.000,00 da Secretaria Estadual de Saúde e R$ 6.000,00 do município. Emenda parlamentar do deputado Felipe Orro.

12) Aquisição de um Parque Infantil para o Centro de Educação Infantil Vera Lúcia, no valor de R$ 22.000,00, sendo R$ 20.000,00 da Secretaria Estadual de Educação e R$ 2.000,00 da prefeitura municipal. Emenda parlamentar do deputado Felipe Orro.

13) Aquisição de equipamentos diversos para a Escola Municipal Vitalina Vargas Machado, no valor de R$ 25.000,00, sendo R$ 23.000,00 da Secretaria Estadual de Educação e R$ 2.000,00 da prefeitura municipal. Emenda parlamentar da deputada Grazielle Machado.

14) Aquisição e instalação de um Parque Infantil no CRAS (Marambaia) no valor de R$ 26.600,00, sendo R$ 24.000,00 da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e R$ 2.600,00 da prefeitura municipal. Emenda parlamentar da deputada Grazielle Machado.

15) Aquisição de medicamentos de alto custo, no valor de R$ 88.000,00, sendo 80.000,00 da Secretaria Estadual de Saúde e R$ 8.000,00 da prefeitura municipal. Emenda parlamentar da deputada Mara Caseiro e do deputado Pedro Kemp.

16) Aquisição de um veículo tipo compacto para a Saúde, no valor de R$ 50.000,00 com verba da Secretaria Estadual de Saúde. Emenda parlamentar do deputado Márcio Fernandes.

17) Aquisição de equipamentos diversos para a Escola Municipal João Alves da Nóbrega, no valor total de R$ 42.000,00, sendo R$ 40.000,00 da Secretaria Estadual de Educação e R$ 2.000,00 do município. Emenda parlamentar do deputado Maurício Picarelli.

18) Aquisição de berço aquecido para o Posto de Saúde Padre José Ferrero (Posto de Saúde Central), no valor de R$ 40.000,00. Emenda parlamentar do deputado Paulo Corrêa.

19) Aquisição de equipamentos no valor total de R$ 96.000,00, sendo R$ 80.000,00 da Secretaria Estadual de Saúde e R$ 16.000,00 da Prefeitura Municipal. Emenda parlamentar dos deputados Reinaldo Modesto e Renato Câmara.

20) Aquisição de um veículo compacto para a Saúde no valor de R$ 40.000,00, sendo R$ 30.000,00 da Secretaria Estadual de Saúde e R$ 10.000,00 do município. Emenda parlamentar do deputado Enelvo Felini.

21) Aquisição de equipamentos para a Saúde no valor total de R$ 55.000,00, sendo R$ 50.000,00 do Governo do Estado e R$ 5.000,00 da prefeitura municipal.