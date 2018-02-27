Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 17:56

Buscar

Últimas notícias
X

Agricultura Familiar

Energia fotovoltaica no campo é realidade em área rural de Ivinhema

Família possui um chácara no município e conseguiu recursos por intermédio do Pronaf

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/02/2018 às 10:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O uso de fontes renováveis de energia já faz parte da vida da agricultora familiar Maria Salete Bloemer de Oliveira, 67 anos, moradora do Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado na Gleba Ouro Verde, município de Ivinhema, a 280 km de Campo Grande (MS).

A ideia de produzir no campo, de uma forma sustentável, surgiu quando Maria Salete participou de uma reunião de produtores familiares, organizada pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), onde, na oportunidade, foi apresentado o projeto.

Com as informações sobre economia, as vantagens e os benefícios da produção de energia solar, a produtora rural, com o incentivo do filho Gilberto, resolveu apostar na ideia, que também contou com o apoio do engenheiro agrônomo e coordenador da Agraer-MS, José Simeão do Nascimento Filho, responsável pela elaboração e acompanhamento do projeto de crédito rural.

“Além da economia, pessoas da família que moram na cidade podem ser beneficiadas. Isso é possível porque, com o excedente dessa economia de energia renovável, a produtora pode repassar para terceiros, nesse caso, o filho, que mora na cidade. Essa é uma das vantagens desse sistema de geração de energia que utiliza a luz solar, uma fonte renovável, para produzir energia elétrica”, afirma Simeão.

Incentivo

Segundo a agricultora, os recursos para a instalação do aparelho de energia solar fotovoltaica vieram do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que oferece uma linha de crédito específica para projetos de energia renovável. O financiamento foi de R$ 43 mil, com dois anos de carência, prazo de dez anos para pagar e juros de 2,5% ao ano.

Mesmo com a demora da entrega do produto que é importado e da Energisa -  empresa responsável pelo fornecimento de energia no estado, e encarregada pela instalação do aparelho e assistência técnica, a produtora rural comemora os resultados.

“O projeto elaborado foi de 600 kWh (Quilowatts-hora) por mês. A princípio achávamos que essa quantidade de energia não iria suprir a demanda, mas hoje, gera mais do que a gente precisa. Além da economia, está sobrando energia; a reserva fica acumulada, e sou recompensada por isso. Valeu a pena esperar”, orgulha-se.

A assistência técnica também fica por conta da Energisa, que oferece ainda, um sistema de monitoramento de energia. Com ele é possível fazer o acompanhamento da produção, consumo e economia, tudo pela internet, por meio de um programa de computador.

Vida no Campo

Com uma renda familiar de R$ 3 mil mensais, isso sem falar na aposentadoria, na pequena propriedade onde vive há 40 anos, ao lado do esposo, além da produção de leite, a agricultora familiar também faz pães caseiros e bolachas de polvilho - produtos artesanais que são vendidos na Casa Colonial de Ivinhema e na Feira da Lua, criada em 2015 pelo município, e que oferece um espaço para que agricultores familiares comercializem seus produtos às quintas-feiras.

Satisfeita com os resultados obtidos após a instalação do kit gerador de energia solar fotovoltaica no ano passado, Maria Salete destaca que nada disso seria possível sem a ajuda da Agraer. “Uma grande parceira das famílias que vivem no campo. Sempre que a gente precisou, a Agraer nos atendeu”, afirmou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo