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Prevenção

População de Angélica recebe programa de saúde preventivo do câncer

Iniciativa do Senar/MS realizou 800 procedimentos com consultas e exames

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/02/2018 às 08:40

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Aproximadamente 300 pessoas foram atendidas com exames e consultas oferecidos no programa especial Saúde do Homem e da Mulher, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Arendizagem Rural (Senar/MS). No total, 800 procedimentos foram efetivados, na Unidade de Saúde Mista de Angélica, região sul do Estado.

O evento realizado no sábado (24) somou a 12ª edição e contou com a parceria do Sindicato Rural de Angélica, secretarias municipais de Saúde e Assistência Social, e SBU/MS – Sociedade Brasileira de Urologia.

Entre os atendimentos realizados estão: coleta de preventivo, consulta com ginecologista e urologista, emissão do cartão SUS (Sistema Único de Saúde), vacinas, exame de PSA - que verifica a presença de um câncer de próstata e o andamento da doença, cálculo IMC (Índice de Massa Corporal), aferição pressão, testes rápidos para diagnóstico de hepatite B, HIV e sífilis, e de glicemia capilar.

Odontologia

O Senar/MS ofereceu serviços de saúde bucal, com a equipe e o ônibus do Pingo D’água. “Só no ano passado, 400 pessoas foram atendidas de forma gratuita com o projeto odontológico, beneficiadas com vários tratamentos preventivos, a partir da solicitação e planejamento do presidente do Sindicato Rural, levando assim conhecimento, capacitação, e bem-estar para o homem e a mulher do campo”, frisou o superintendente da instituição, Lucas Galvan.

O presidente do Sindicato Rural de Angélica, Antônio Gesuatto, destacou a importância das iniciativas conjuntas. “Juntamos os dois programas para oferecer mais atendimentos e qualidade de vida para a população. Queremos trazer este projeto novamente o mais rápido possível, pois sabemos que isso ajuda muito o município”, afirma.

“O sindicato é um grande parceiro que não tem medido esforços para diversas ações. É um momento importante para o município. Nós ficamos agradecidos pelo empenho de todos, em fazer que aconteça esse evento. A presença do Senar/MS é muito marcante em Angélica, seja com a profissionalização, e agora por meio da saúde”, disse o prefeito municipal, Roberto Cavalcanti.

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