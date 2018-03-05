Filha da Carminha cresceu e está cursando artes cênicas na UEMS

Ana Karolina Lannes, 16 anos, a eterna filha da Carminha, da novela 'Avenida Brasil', exibida pela Rede Globo em 2012, cresceu e escolheu o campus de Campo Grande da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para cursar artes cênicas. A jovem interpretou Ágata, filha do casal Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício).

"Campo Grande é uma capital com gostinho de interior. Eu gosto desse clima mais calmo, onde as pessoas são mais convidativas e menos preocupadas consigo mesmas", disse a atriz.

Aprovada em 11º lugar pela classificação geral da Seleção Unificada (Sisu) 2018, Ana Karolina disse estar curtindo morar sozinha em um novo lugar. Ela também foi aprovada em uma universidade de Alagoas.

"Está muito corrido. Estou morando em um pensionato. Morando sozinha, estudando sozinha, não tenho parente nenhum aqui", disse Karol.

A atriz planeja aproveitar a experiência universitária e aprofundar o autoconhecimento, além de investir na carreira em outras mídias e outros estados.

"Acho que estou me redescobrindo como artista, como pessoa, como ser humano, como adulta. Estou querendo me adentrar na mídia de Campo Grande, querendo participar das coisas, engajada, envolvida, abrir meus horizontes para outras mídias, outros estados", afirmou Ana Karolina.

*Com informações G1 MS