Tempo firme continua com poucas chances de chuva e calor de até 34°C

O fim de semana será de poucas alterações nas condições climáticas, em Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (9), o sol brilha forte pela manhã em todo o Estado, mas as nuvens aumentam ao longo do dia, o que pode provocar pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e início da noite.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas também continuam elevadas, com sensação de tempo abafado, sendo que a mínima para hoje será de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 34°C.

Na Capital, o dia amanheceu com poucas nuvens e o sol predominará durante todo o dia. Pode chegar a partir da tarde, mas os meteorologistas prometem pancadas rápidas e isoladas. Os termômetros registram temperaturas entre 21°C e 32°C. O tempo bom permitiu até o registro de uma arara aproveitando as primeiras horas do dia, em Campo Grande.

Calor fica ainda mais forte na região pantaneira. Miranda, Corumbá e Aquidauana terão um dia com mínima de 24°C e maior máxima do Estado, de 34°C.