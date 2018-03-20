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Prefeitura de Corumbá abre 84 vagas em processo seletivo simplificado

As inscrições devem ser feitas entre os dias 20 e 26 de março

Renan Nucci

Publicado em 20/03/2018 às 16:52

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A Prefeitura de Corumbá, por meio da Escola de Governo, abriu processo seletivo simplificado para o preenchimento de 84 vagas na Secretaria Municipal de Educação. A contratação temporária é pelo período de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 40 horas semanais conforme cargos e funções descritas no Edital 02/01/2018, publicado na edição dessa segunda-feira, 19 de março, do DIOCORUMBÁ.

A seleção do processo simplificado envolverá as seguintes etapas: avaliação por meio da análise curricular (Ficha de Inscrição e Currículo); avaliação de títulos, com base nos dados informados e comprovados; avaliação por meio de entrevista técnica. É condição para a participação na seleção os seguintes critérios:

Comprovação de escolaridade conforme Cargo/Função; atender os requisitos básicos e/ou restrições impostas para exercer a função; não possuir vínculo com a administração pública municipal, estadual e/ou federal, com exceção dos casos previstos em Lei; e disponibilidade de horário.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 20 e 26 de março, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, na Escola de Governo de Corumbá, localizada na rua Colombo, n°1766 - Centro. O telefone de contato é o (67) 3907-5442.

Vagas

São 41 vagas para Técnico de Organização Escolar – Técnico de Educação Infantil (Ensino Normal Médio - Magistério), com remuneração de R$ 1.252,07; 10 vagas (5 para homens e 5 para mulheres) para Agente de Serviços Institucionais II – Monitor Escolar (Ensino Fundamental Completo - Devido à particularidade do serviço, será necessário residir na Região), com remuneração de R$ 954,00. Os selecionados vão atuar nas Escolas Municipais Rurais como monitor de alojamento, masculino ou feminino, responsabilizando-se pelos alunos alojados, zelando pela segurança e disciplina no ambiente de trabalho;

Três vagas para Agente de Serviços Operacionais II – Piloteiro de Lancha (Ensino Fundamental Completo - Habilitação Náutica Fluvial de Convés e CIR expedido pela Marinha do Brasil - Devido à Particularidade do serviço, será necessário residir na Região), com salário de R$ 1.032,92; Três vagas para Agente de Apoio Escolar I - Agente de Disciplina (Atuar nas Escolas Municipais Rurais, responsabilizando-se em supervisionar e orientar os alunos quanto aos procedimentos de disciplina, recepcionando e organizando a entrada e saída dos alunos e ainda zelar pela segurança dos mesmos), com salário de R$ 954,00.

Uma vaga para Agente de Apoio Escolar III - Mecânico de Veículos e Embarcações (Ensino Fundamental Completo - Curso em Mecânica de Auto), com remuneração de R$ 1.032,92; uma vaga para Agente de Apoio Escolar III – Eletricista de Autos (Ensino Fundamental Completo - Curso em Eletricista de Auto), com salário de R$ R$ 1.032,92.

15 vagas para Auxiliar de Serviços Operacionais I – Auxiliar de Serviços Básicos (Ensino Fundamental Completo - Devido à particularidade do serviço será necessário residir na Região) com salário de R$ 954,00. Os selecionados vão atuar nas Escolas Municipais Rurais, responsabilizando-se pela limpeza, guardar e preservar o ambiente de trabalho e de serviços diversos quando necessário.

15 vagas para Agente de Serviços Institucionais II – Agente de Merenda (Ensino Fundamental Completo - Devido à Particularidade do serviço, será necessário residir na Região) com remuneração de R$ 954,00. Os aprovados vão atuar nas Escolas Municipais Rurais, responsabilizando-se pela produção da merenda e de serviços diversos quando necessário.

Nove vagas para Agente de Serviços Institucionais II – Monitor de Transporte Escolar (Ensino Fundamental Completo - Curso de Monitor de Transporte Escolar), com remuneração de R$ 954,00; Duas vagas para Agente de Serviços Institucionais II – Monitor de Transporte Escolar Para Trator (Ensino Fundamental Completo - Curso de Monitor de Transporte Escolar), com remuneração de R$ 954,00.

Três vagas Agente de Serviços Operacionais I – Marinheiro Auxiliar de Convés (Ensino Fundamental Completo - Habilitação Náutica Fluvial de Convés e CIR expedido pela Marinha do Brasil. Devido à Particularidade do serviço, será necessário residir na Região), com remuneração de R$ 1.003,29;

Uma vaga para Agente de Serviços Operacionais II – Motorista de Equipamentos Móveis (Ensino Fundamental Completo - CNH Cat. D - Devido à particularidade do serviço, será necessário residir na Região), com salário de R$ 1.032,92. Os selecionados vão atuar nas Escolas Municipais Rurais, Região das Águas, responsabilizando-se pela condução, zelando pela segurança dos alunos durante o trajeto do transporte escolar - Guardar e preservar e zelar pelos veículos.

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