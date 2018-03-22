Fórum do PSDB-MS acontece nesta sexta-feira em Aquidauana

Aquidauana vai ser sede na próxima sexta-feira (23) do Fórum PSDB-MS da Região Sudoeste, uma realização do PSDB de Mato Grosso do Sul presidido pelo deputado federal Beto Pereira.

O evento contará com a presença do governador, Reinaldo Azambuja, pré-candidato da legenda ao Governo do Estado de MS, além de lideranças politicas e simpatizantes. O Fórum do PSDB MS terá inicio às 19h, na Associação Recreativa Paraguaia (Arpa), na Rua Treze de Junho, em Aquidauana.