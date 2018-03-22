Fórum do PSDB-MS acontece nesta sexta-feira em Aquidauana

Região Sudoeste
Aquidauana vai ser sede na próxima sexta-feira (23) do Fórum PSDB-MS da Região Sudoeste, uma realização do PSDB de Mato Grosso do Sul presidido pelo deputado federal Beto Pereira.
O evento contará com a presença do governador, Reinaldo Azambuja, pré-candidato da legenda ao Governo do Estado de MS, além de lideranças politicas e simpatizantes. O Fórum do PSDB MS terá inicio às 19h, na Associação Recreativa Paraguaia (Arpa), na Rua Treze de Junho, em Aquidauana.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS