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Motorista de aplicativo é feito refém e tem seu carro roubado

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 22/03/2018 às 10:40

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Um motorista do aplicativo Uber  achou que estava tendo mais um dia comum de trabalho quando pegou um casal e o filho no centro de Campo Grande, para leva-los no Bairro Jardim Columbia, na tarde desta quarta-feira (21). O rapaz foi feito refém por bandidos, e de acordo com informações do boletim de ocorrência, foi obrigado a consumir bebida alcoólica e drogas durante roubo de seu veículo.

Conforme boletim de ocorrência, registrado pela vítima, casal com criança de colo solicitou a viagem pelo aplicativo no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com a 14 de Julho com destino ao Jardim Colúmbia, região norte. Já no bairro, a mulher desceu com o filho em um salão de beleza. Mas o homem continuou no carro até o destino combinado. Quando chegou ao local, o motorista estacionou o veículo para o passageiro descer, quando foi rendido pelas costas. Ele, então, foi encapuzado, amarrado com as mãos para trás com cabo do carregador de celular e colocado no banco de trás.

Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência um dos criminosos assumiu a direção e deixou a vítima em um terreno sendo vigiado por dois homens. Lá, o motorista mesmo com capuz no rosto foi obrigado a consumir bebida alcoólica e usar drogas. A dupla só deixou o local quando ele fingiu que havia desmaiado.

Mesmo sob efeito de drogas e álcool, o rapaz conseguiu se soltar e pedir socorro para moradores, que acionaram a Polícia Militar. O motorista não soube dizer quantos assaltantes o renderam. O automóvel ainda não foi encontrado nem os bandidos identificados. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

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