Mais um caso de violência contra mulher: Dessa vez a arma foi uma corrente

Violência
Em um fim de semana violento em Aquidauana e Anastácio foram registrados diversos boletins de ocorrência referentes à violência doméstica e agressão contra mulheres. O caso dessa vez é de uma mulher, casada há cerca de 12 anos com o suspeito que a agrediu com uma corrente. De acordo com informações do boletim de ocorrência o fato ocorreu no Bairro Cristo Rei, em Anastácio.
A vítima, que tem 3 filhos com o autor das agressões, conta que não é a primeira vez que é agredida por ele e que hoje em específico, não sabe explicar o motivo da discórdia e da agressão sofrida. Ela contou ainda que foi agredida com uma corrente, tendo ferimentos na testa e também na mão esquerda. Devido aos ferimentos a mulher foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana onde recebeu atendimento.
Mesmo tendo fugido após agredir sua companheiro o autor, não identificado, foi localizado nas imediações do Bairro. A Polícia ainda encontrou com ele duas facas de mesa. Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência, durante confecção e checagem dos envolvidos no SIGO, foi constatado que em desfavor do autor consta Termo de Captura, sendo então feito os procedimentos necessários e os envolvidos encaminhados para a Delegacia de Polícia de Anastácio para providências.
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