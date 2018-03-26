Mulher é agredida em boate no Bairro Alto

Na madrugada deste domingo uma mulher foi agredida pelo seu ex-marido e a atual namorada dele. De acordo com informações do boletim de ocorrência a vítima estava em uma boate localizada no Bairro Alto em Aquidauana, quando percebendo a presença de seu ex-marido e o chamou para conversar.

A vítima informou à Policia que foi surpreendida por uma garrafada na testa, que causou um corte no supercilio do lado esquerdo. Após a garrafada o suspeito do crime empurrou a mulher no chão e começou a dar socos e chutes, neste momento a namorada do agressor e também a irmã dela aproveitaram a incapacidade de reação da vítima para também agredi-la.