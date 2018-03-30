Homem é multado em 2 mil reais por maus-tratos a quatro cachorros

Crime ambiental
Os animais de estimação viviam em minúsculas “gaiolas” com condições insalubres no apartamento do autor
Um homem de 48 anos foi autuado em flagrante pela Polícia Militar Ambiental por maltratar seus quatro cachorros que viviam com ele em um apartamento na cidade de Três Lagoas. De acordo com a corporação, policiais militares do 2º Batalhão da PM acionaram a PMA ao constatarem os maus-tratos contra os animais.
Os cães ficavam confinados em caixas pequenas, com problemas de arejamento e mobilidade e sem condições de higiene. Os cachorros foram apreendidos.
O infrator foi autuado administrativamente e multado em 2 mil reais. O autuado também foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil pela equipe do 2º Batalhão PM e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção.
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Adoção responsável
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