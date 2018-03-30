Homem é multado em 2 mil reais por maus-tratos a quatro cachorros

Um homem de 48 anos foi autuado em flagrante pela Polícia Militar Ambiental por maltratar seus quatro cachorros que viviam com ele em um apartamento na cidade de Três Lagoas. De acordo com a corporação, policiais militares do 2º Batalhão da PM acionaram a PMA ao constatarem os maus-tratos contra os animais.

Os cães ficavam confinados em caixas pequenas, com problemas de arejamento e mobilidade e sem condições de higiene. Os cachorros foram apreendidos.