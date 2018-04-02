Meteorologia prevê clima mais ameno e com menos chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira (02) boletim com os dados climáticos para Aquidauana e região: mínima de 18 graus Celsius e máxima de 27º. A queda da temperatura também é acompanhada de volume menor de chuvas.

Pela manhã, o sol é encoberto por nuvens e prosseguem as pancadas de chuva, dessa vez mais esparsas. Pela tarde, o céu continua parcialmente nublado, com chuvas isoladas, e à noite o tempo permanece nublado. Umidade máxima de 55% e mínima de 50%.