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Prefeito recebe Instituto de Pessoas com Síndrome de Down do Pantanal

Renan Nucci

Publicado em 03/04/2018 às 17:11

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O prefeito Marcelo Iunes recebeu nessa segunda-feira, 2 de abril, a visita dos representantes do Instituto de Pessoas com Síndrome de Down do Pantanal (Pesdpan). Durante a agenda, o chefe do Executivo municipal conheceu mais sobre o trabalho e ouviu as principais demandas da instituição.

“Esses pais tem uma ação extremamente importante, não só para seu próprios filhos, mas para toda comunidade. Faremos o que for possível para facilitar e até mesmo ampliar esse trabalho essencial em nossa cidade”, assegurou Marcelo Iunes.

“Procuramos a Prefeitura para ter um apoio, pois somos pais e temos a necessidade de fortalecer as atividades com nossos filhos. Saímos daqui satisfeitos com o resultado dessa reunião e com uma expectativa muito grande de conseguirmos concretizar nosso maior objetivo, que é ter nosso espaço físico”, comentou Viviane Ametlla.

O Pesdpan é uma organização civil, sem fins lucrativos, que busca melhorar a qualidade de vida das pessoas com Síndrome de Down e seus familiares. Tem como objetivos gerais reunir as pessoas com Síndrome de Down, assim como seus familiares, amigos e colaboradores, com intuito de participar ativamente no processo transformação para um mundo melhor.

A instituição também busca estimular e promover amplos debates, incentivar o conhecimento e interesse científico pela Síndrome de Down, divulgar leis, acolher e dar apoio a todos os novos bebês com Síndrome de Down em acordo com desejos dos pais.

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