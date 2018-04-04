Instituto realiza primeiro encontro de mulheres com câncer em Campo Grande

No encontro, intitulado “Mulheres de Março”, serão realizadas palestras com o oncologista Fabrício Colacino, o hematologista Luis Henrique Mascarenhas e o cardiologista e presidente da Cassems, Ricardo Ayache. Também participam do encontro a coordenadora da Central de Transplante de Mato Grosso do Sul, Claire Carmem Miozzo e a coordenadora do Núcleo de Medula Óssea do Hemosul, Luceia Fernandes.

Mulheres com câncer poderão participar de uma noite de descontração e informação hoje (4) às 19 horas na livraria Le Parole, em Campo Grande. O evento, realizado pelo ISB (Instituto Sangue Bom) oferecerá um ensaio fotogrático como forma de homenagear as mulheres em tratamento oncológico e hematológico.

O presidente do ISB e idealizador do encontro, professor Carlão, falará sobre a sua experiência como transplantado de medula óssea, da sua luta e do grande desafio de conscientizar as pessoas sobre importância da doação de sangue e medula óssea.

"Nesse mês, eu estou completando quase um ano e meio de transplante de medula óssea e, com o Instituto, estou tentando, de uma forma humilde, agradecer e compartilhar essa graça de continuar vivendo, celebrando a vida e lutando para que mais pessoas sejam salvas como eu fui”, conta.

O professor acrescenta que quer também sensibilizar as pessoas quanto à doação de sangue, medula e órgãos. “O meu objetivo é, além de compartilhar a minha história, estimular e fidelizar na sociedade o gesto solidário da doação de sangue, medula e órgãos, para que, assim como eu, outras pessoas possam ser salvas por uma pequena atitude, por um pequeno gesto de amor que pode salvar vidas", conta.

A livraria Le Parole fica na Rua Euclides da Cunha, 1126. na Capital. Para mais informações, os interessados devem ligar nos seguintes telefones: (67) 99617-5951 e (67) 99214-1977.