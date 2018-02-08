Aos 92 anos, morreu nesta madrugada Salmo Ferreira, vítima de câncer

Luto em Aquidauana
Idoso deixa cinco filhos, nove netos e nove bisnetos
Faleceu na madrugada desta quinta-feira, em Aquidauana, Salmo Ferreira, de 92 anos. O idoso lutava contra câncer e morreu enquanto dormia, deixando os filhos Lourdes, Delmira, Elier, Haroldo e Dejair, além de nove netos e nove bisnetos.
Salmo trabalhou durante muitos anos na RFFSA (Noroeste do Brasil). O corpo é velado na Pax Universal. O sepultamento está previsto para às 16 horas, no cemitério municipal
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS