Aos 92 anos, morreu nesta madrugada Salmo Ferreira, vítima de câncer

Faleceu na madrugada desta quinta-feira, em Aquidauana, Salmo Ferreira, de 92 anos. O idoso lutava contra câncer e morreu enquanto dormia, deixando os filhos Lourdes, Delmira, Elier, Haroldo e Dejair, além de nove netos e nove bisnetos.

Salmo trabalhou durante muitos anos na RFFSA (Noroeste do Brasil). O corpo é velado na Pax Universal. O sepultamento está previsto para às 16 horas, no cemitério municipal