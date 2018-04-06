‘Enquanto não houver Justiça decente neste país, não vamos parar’, afirmam manifestantes

De acordo com José Roberto dos Santos, 47 anos, um dos manifestantes no local, o movimento protesta por vários motivos, mas o maior é decorrente do decreto de prisão do ex-presidente Lula. “Não aceitamos a forma como está sendo tratado o nosso ex-presidente Lula, como estão julgado e imponto para a sociedade, jogando a sociedade contra ele e contra nós. Enquanto não tiver uma Justiça decente neste país, não vamos parar nosso protesto, nossa luta”, afirmou.

Desde às 4 horas de hoje (6), grupo de integrantes do MST impede o tráfego de veículos na BR 262 que liga Aquidauana a Campo Grande, próximo ao trevo de Dois Irmãos do Buriti. Conforme informações da PRF que está no local, os manifestantes permitiram a passagem na via apenas duas vezes no trecho, durante 10 minutos para cada sentido, pela manhã.





Ainda conforme o integrante do MST, o protesto também se dá por conta da Fazenda Correntes, alvo do pedido de desapropriação pelo movimento. “Brigamos pela área da fazenda Correntes, que deverá reassentar de 400 a 500 famílias. O governo não mobiliza a desapropriação”, reclamou.

Contudo, José Roberto explica que a razão maior pelo bloqueio da 262 é de fato a prisão do ex-presidente. “O foco total é a soltura do presidente Lula, pois foi uma covardia o que esse juiz fez. Fechamos a pista porque queremos dar o nosso recado. Infelizmente se não fizermos isso, passa despercebido pela sociedade. Estamos bloqueando vários pontos do país”, disse.

Liberação da pista

Por duas vezes, os manifestantes liberaram a pista: uma às 8 horas e depois às 10h10. A Polícia Rodoviária Federal está controlando o bloqueio no momento. Segundo os policiais, a previsão de liberação é às 14 horas, entretanto, ainda negociam o horário para reestabelecer o tráfego normal.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

*Retificação: de acordo com Valdirene Vieira, coordenadora do Movimento Sul-Mato-Grossense de Agricultura Familiar, o M.A.F não está envolvido com o bloqueio da BR 262, trecho em que compreende Aquidauana e Campo Grande. Segundo ela, o movimento é composto por pessoas que vestem camisetas azuis, que não tem correlação com o MST - Movimento Sem Terra.