Mega-Sena sorteia bolada de 3 milhões de reais neste sábado

Sorte
Concurso 2031 revelará as dezenas premiadas logo mais, às 20 horas (horário de Brasília)
Depois de pagar o prêmio acumulado de mais de R$ 22 milhões de reais para uma aposta ganhadora do último concurso 2030 de 11 de março, a Mega-Sena de hoje vem com prêmio inicial de R$ 3 milhões, oferecido para quem acertar o resultado deste sábado 14 de abril, (com 6 acertos), que corre às 20h, horário de Brasília.
Havendo mais de uma aposta acertadora do resultado da Mega-Sena 2031 o prêmio é dividido. O sorteio será no Caminhão da Sorte, promovido pela Caixa Econômica. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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