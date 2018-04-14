Mega-Sena sorteia bolada de 3 milhões de reais neste sábado

Depois de pagar o prêmio acumulado de mais de R$ 22 milhões de reais para uma aposta ganhadora do último concurso 2030 de 11 de março, a Mega-Sena de hoje vem com prêmio inicial de R$ 3 milhões, oferecido para quem acertar o resultado deste sábado 14 de abril, (com 6 acertos), que corre às 20h, horário de Brasília.

Havendo mais de uma aposta acertadora do resultado da Mega-Sena 2031 o prêmio é dividido. O sorteio será no Caminhão da Sorte, promovido pela Caixa Econômica. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.