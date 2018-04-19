Presídios de MS vão receber 1,1 mil vagas em cursos profissionalizantes para detentos

Dentro dessa perspectiva, até 2019, estão previstas 1.125 vagas em cursos de qualificação profissional para reeducandos do Estado, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A ação tem como foco a reinserção social através da capacitação para inclusão no mercado laboral após o cumprimento de pena, o que, consequentemente, impactará na redução da reincidência criminal e da violência.

Cursos profissionalizantes têm ajudado a levar novas perspectivas de vida a custodiados da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), com capacitações promovidas em todas as unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, efetivadas por meio de parcerias e ações governamentais.

Como parte do Plano Nacional de Segurança Pública, a iniciativa integra um convênio entre o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), e Ministério da Educação, com o oferecimento de 24 mil vagas em cursos profissionalizantes em presídios de todo o País. Ao todo, estão sendo investidos R$ 48 milhões, transferidos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A pactuação entre os ministérios foi assinada em março deste ano, em Brasília, durante o encontro nacional “Educação Profissional nas Prisões: Pronatec como Estratégia de Promoção à Cidadania”. O evento reuniu ofertantes do programa e responsáveis pela área educacional dos sistemas prisionais, além de dirigentes de unidades penais do Brasil.

No Estado, estão previstas 20 modalidades de cursos em áreas diversificadas, sendo elas: barbeiro, pizzaiolo, marceneiro, padeiro, costureiro industrial do vestuário, tapeceiro, manicure e pedicure, maquiador, confecção de lingerie e moda praia, pintor de obras imobiliárias, serralheiro de materiais ferrosos, confeiteiro, assistente administrativo, pedreiro de alvenaria, aplicador de sistemas de proteção de pisos e revestimentos, artesão de pintura em tecido, massagista, garçom, produtos derivados do leite e recepcionista. A execução da oferta será pela Secretaria de Estado de Educação (SED), por meio dos Centros de Formação.