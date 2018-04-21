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Capacitação da Jucems Digital está disponível online e gratuita para contadores do Estado

Os contadores do estado têm o primeiro semestre de 2018 para aprender o novo processo

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/04/2018 às 17:01

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Profissionais de contabilidade de Mato Grosso do Sul que ainda não participaram das capacitações da Jucems Digital, podem ter acesso ao conteúdo explicativo do sistema que moderniza a abertura e fechamento de empresas no Estado, de forma online e gratuita.

O novo sistema da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), foi lançado em fevereiro e durante o primeiro semestre vai atuar junto com o modelo antigo, para garantir que os contadores tenham tempo para aprender o novo processo.

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A capacitação gratuita está disponível no Portal do Sebrae, onde o empreendedor tem acesso ao vídeo com a palestra. Além disso, foram elaborados dois manuais explicativos que ensinam a realizar os procedimentos no site da Jucems.

Para utilizar a ferramenta, é necessário ter um computador com suporte a arquivos no formato PDF, acesso à internet e o Certificado Digital A3 (e-cpf) para assinar o documento eletrônico.

A Junta Digital também integra os serviços da Rede Simples, programa do Sebrae que tem como objetivo estabelecer as diretrizes para simplificar e integrar os processos de abertura, alteração, baixa e legalização de empresários e pessoas jurídicas.

O diretor-presidente da Jucems, Augusto César de Castro, lembra que com o sistema online será utilizado a assinatura digital para dar segurança ao processo. “Totalmente digital e seguro. Isso garante segurança jurídica e tranquilidade aos empresários, que vão encontrar no site da Jucems tutoriais para auxiliar na hora de utilizar o sistema”.

“O melhor é o fato de reduzir o prazo da formalização de empresas na Junta Comercial, que leva de três a quatro dias. Na Junta Digital, o mesmo processo é resolvido em até um dia, assim o empresário ganha mais agilidade e diminui custos”, afirma o analista técnico do Sebrae-MS, Julio Cesar da Silva.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-4426.

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