Governo divulga resultado de R$ 5,6 milhões em licitações para asfalto

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (16) o resultado de três licitações que contemplam com asfalto três municípios de MS e totalizam investimentos da ordem de R$ 5.582.859,83. Os resultados publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), podem ser conferidos nas páginas 39 e 40.

Segundo a publicação, o primeiro resultado divulgado beneficia Paranhos com R$ 2.980.649,59 para pavimentação e drenagem da rua Pedro Nunes e das ruas do entorno. Já o município de Selvíria receberá investimentos de R$ 1.967.358,27 para pavimentar a avenida Goiás, entre as avenidas das Indústrias e Jamil Kauás. E em Jardim, serão empregados R$ 634.851,97 para a pavimentação da rua Antônio PC Filho e adjacências.

Também foi publicado no DOE um aviso de licitação para a pavimentação e drenagem da rua da Constituição, no município de Pedro Gomes. De acordo com a Coordenadoria de Licitações da Agesul, a obra está orçada em R$ 560.085,79 e a abertura de preços acontece no dia 3 de maio, na Agência, na Capital.