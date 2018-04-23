Reforma da Ponte do Hormínio já está cerca de 80% concluída

A Prefeitura Municipal de Bonito, por intermédio do secretário de Administração e Finanças, Celso Henrique Poli, efetuou na manhã desta segunda-feira (23) a fiscalização do andamento dos trabalhos de reforma da ponte do Hormínio, que se encontram cerca de 80% concluídos.

Com extensão de 42,00m e largura de 4,5m, a ponte de madeira, que foi inteiramente danificada (incluindo parte da sua estrutura) durante as enchentes ocorridas neste ano, está localizada de dois quilômetros após a antiga Ilha do Padre (atual Eco Park Porto da Ilha), distante 14 quilômetros da área urbana.

A empresa escolhida (por meio de licitação) para execução da obra é a Tercam Construções Eireli ME, e o valor total ajustado é de R$ 228.969,36 (duzentos e vinte e oito mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos). O prazo para conclusão (das obras e serviços) é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço.