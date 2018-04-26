Após ser reprovada em exame físico, Justiça de MS permite que candidata prossiga em concurso

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, permitiram, por unanimidade, nesta quarta-feira (25) que uma candidata de Mato Grosso do Sul continuasse a participar do concurso para escrivã de polícia após ter sido reprovada em exame de aptidão física. Os desembargadores deram provimento ao mandado de segurança impetrado por ela contra a decisão de descontinuá-la da seleção, do governo do Estado, secretários de Justiça e Segurança Pública, de Administração e Desburocratização; presidente da comissão organizadora do concurso público para o cargo de escrivão e investigador de Polícia Civil e Delegado-Geral da Polícia Civil.

De acordo com a candidata, ela teria realizado concurso para os cargos de investigador e escrivão da Polícia Civil de MS, obtendo aprovação para os cargos, bem como foi aprovada na prova teórica e na avaliação médico-odontológica. Contudo, não passou na avaliação de aptidão física, no exercício de salto em altura, sendo considerada inapta e, por consequência, eliminada do concurso.