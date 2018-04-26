Governo apresenta resultados de projetos estruturantes de fomento ao agronegócio

O Governo do Estado apresenta nesta sexta-feira (27.4), os resultados relativos a quatro projetos estruturantes de fomento ao agronegócio realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e seus órgãos vinculados, como a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) em parceria com as instituições ligadas ao setor.

A apresentação dos resultados do Zoneamento Agroecológico de Mato Grosso do Sul (ZAE-MS), do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (SIGA-MS), do Portal de Informações e Geoposicionamento de Mato Grosso do Sul (PIN-MS) e da Implantação da Rede de Estações Meteorológicas do Cemtec acontece no auditório da Semagro/Agraer, no Parque dos Poderes.

Participam da solenidade o secretário da Semagro, Jaime Verruck; o titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; o diretor de Inovação e Tecnologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Cleber Oliveira Soares; o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira Borges; a diretora de Desenvolvimento do Imasul, Thaís Caramori; o superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Maurício Saito e o presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), Juliano Schmaedecke e outras autoridades e técnicos.