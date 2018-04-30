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Ponto facultativo/feriado

Veja o que abre e fecha hoje e no Dia do Trabalhador em Aquidauana e Anastácio

Maior parte dos serviços públicos não funcionam nesta segunda (30). Comércio segue com atendimento normal

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/04/2018 às 14:00

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Aquidauana - Os serviços públicos de Aquidauana e região terão funcionamento reduzido nesta segunda-feira (30), dia que antecede o feriado de amanhã (1), o Dia do Trabalhador. A Prefeitura Municipal de Aquidauana informou que hoje decretou ponto facultativo nas secretarias e demais órgãos do Executivo Municipal.

Entretanto, informou que hoje e amanhã a Secretaria Municipal de Assistência Social do município atende em regime de plantão social. Conforme informou em nota, o Plantão Social da Prefeitura de Aquidauana funciona com atendimento 24 horas das equipes plantonistas da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Defesa Civil Municipal.

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Quem precisar de ajuda, em situação emergencial, em situação de risco pessoal ou social, pode entrar em contato com o serviço do plantão social pelo telefone: 67 98471 – 4297.

Conforme informou a Associação Comercial de Aquidauana, o comércio funciona normalmente nesta segunda, das 8 às 18 horas. Porém, alerta que amanhã, dia 1, feriado nacional, as lojas e até supermercados deverão fechar nesta terça-feira.

Anastácio – A Prefeitura Municipal informou que haverá expediente normal de trabalho nesta segunda-feira (30) e suspenderá o atendimento nas secretarias e demais instituições vinculadas à Prefeitura apenas amanhã (1) feriado do Dia do Trabalhador.

O comércio de Anastácio também funciona normalmente. Os supermercados da cidade devem abrir até às 20 horas. Já amanhã (1) lojas e mercados fecham no Dia do Trabalhador.

Detran-MS – O órgão do governo do Estado informou que também terá ponto facultativo na segunda-feira. O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira (02).

Justiça - Órgãos do Judiciário também param as atividades no início da próxima semana. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado (TJMS) informou que o plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Lotéricas - As lotéricas informam que hoje haverá atendimento normal, mas no dia 1º de maio não haverá o sorteio de nenhuma loteria. Sendo assim, também não abrirão.

Bancos e financeiras - Quanto aos bancos, as agências funcionam na segunda-feira e fecham na terça, dia 1º.

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