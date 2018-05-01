Dia do Trabalhador será de sol e calor em Aquidauana

Clima
Céu claro com nuvens esparsas à tarde e à noite apontam forte calor ao longo do dia
O feriado do Dia do Trabalhador (1) será de céu limpo com poucas nuvens à tarde e à noite. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para estar terça-feira em Aquidauana e região. A máxima prevista para hoje é de 36?C e a mínima de 25 ?C.
O tempo quente segue firme ao longo do dia, com umidade relativa do ar prevista para 70% no máximo e 35% no mínimo. Amanhã (2) as temperaturas continuarão elevadas e o tempo segue seco, típico da estação do outono.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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