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Dia do Trabalhador

Traumas são 70% das causas de afastamento no trabalho em MS

Setor no estado onde mais registra acidente de trabalho é o de abate de reses, exceto de suíno.

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2018 às 11:09

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Mato Grosso do Sul tinha até o final de março deste ano cerca de 18.900 trabalhadores afastadas dos postos de trabalho por motivos de saúde, o que gera um custo de R$ 24.780 milhões ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Desse total, 70% têm algum tipo de trauma no laudo médico.

Não há nenhum tipo de levantamento que apresente os tipos de doenças dos trabalhadores que estão no auxílio doença, mas segundo a assessoria de imprensa do INSS, inclui desde uma questão mais simples, como uma gripe, até a mais grave, como o câncer.

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De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT), foram registrados 7.830 acidentes de trabalhos no estado, em 2017, com 38 mortes. Conforme o ranking dos 10 setores que mais registraram acidentes de trabalho, o abate de animais, exceto suínos, na indústria de alimentos lidera com 745 casos.

Em seguida aparece as atividades de atendimento hospitalar (589) e fabricação de açúcar em bruto (312). Em quarto lugar está a coleta de resíduos não-perigosos com 275 casos, em quinto a criação de bovinos (231) e, em sexto, a produção de sementes certificadas (200).

Depois com menos de 200 registros, aparecem transporte rodoviário de carga – 185 -, abate de suínos, aves e outros pequenos animais – 171 -, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns – 171 – e fabricação de álcool – 152.

Líder do Ranking

Apesar do setor de abate de animais liderar o número de acidentes de trabalho, a maior empresa frigorífica no estado, a JBS afirmou que uma política sustentável de saúde e segurança no trabalho, baseada em procedimentos que são rigorosamente aplicados em todas as plantas.

Em Mato Grosso do Sul, são sete unidades produtoras responsáveis por abates de seis mil animais por dia, em média.

Também há um Comitê de Segurança, multidisciplinar, responsável por fiscalizar e promover políticas para preservar a segurança dos funcionários em todas as unidades em Campo Grande, Naviraí, Anastácio, Ponta Porã, Cassilândia, Nova Andradina e Dourados.

Serviços aos trabalhadores

O MPT tem o serviço de Plantão Fiscal para os trabalhadores tirarem dúvidas trabalhistas, cálculos rescisórios, consultas de tempo de serviço e fazer denúncias. O agendamento é online e depois comparecem na Superintendência Regional do Trabalho (SRT).

“No Plantão são realizados entre 20 e 30 atendimentos por dia e acredita-se que 50% são denúncias”, afirmou o auditor-fiscal do Trabalho Maurício Martinez.

As denúncias podem ser de vários assuntos, segundo Martinez, entre eles afastamentos devido à doença, acidente do trabalho e outros tipos como falta de registro em carteira, atraso de salários, não recolhimento de FGTS, trabalho escravo, falta de EPI.

*Com informações do G1 MS.

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