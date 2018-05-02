Com oferta de drone a vinhos, leilão da Sefaz recebe lances até dia 16

Com 456 lotes, leilão da Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) recebe lance até dia 16 de maio. A lista de produtos leiloados inclui vinho, cerveja, calçados, roupas, celulares, acessórios para celular, drone, produtos para limpeza de armas, cosméticos e brinquedos.

Os materiais foram apreendidos e colocados à venda em leilão eletrônico. Até nesta quarta-feira (dia 2), o item com mais visitas virtuais é o lote 015, que oferta uma impressora multifuncional. A avaliação foi de R$ 350, mas o produto já recebeu sete lances, com proposta de R$ 670.