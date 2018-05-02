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Com oferta de drone a vinhos, leilão da Sefaz recebe lances até dia 16

Os lotes poderão ser conferidos pessoalmente nos dias 11, 14 e 15, no Parque dos Poderes

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/05/2018 às 10:39

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Com 456 lotes, leilão da Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) recebe lance até dia 16 de maio. A lista de produtos leiloados inclui vinho, cerveja, calçados, roupas, celulares, acessórios para celular, drone, produtos para limpeza de armas, cosméticos e brinquedos.

Os materiais foram apreendidos e colocados à venda em leilão eletrônico. Até nesta quarta-feira (dia 2), o item com mais visitas virtuais é o lote 015, que oferta uma impressora multifuncional. A avaliação foi de R$ 350, mas o produto já recebeu sete lances, com proposta de R$ 670.

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Os lotes poderão ser conferidos pessoalmente nos dias 11, 14 e 15 na Comfit (Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito), localizada na rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Parque dos Poderes, próximo ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), em Campo Grande.

O horário de visitação vai das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (67) 3318-6453. Todos os lotes podem ser conferidos aqui

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