Com oferta de drone a vinhos, leilão da Sefaz recebe lances até dia 16

Capital
Os lotes poderão ser conferidos pessoalmente nos dias 11, 14 e 15, no Parque dos Poderes
Com 456 lotes, leilão da Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) recebe lance até dia 16 de maio. A lista de produtos leiloados inclui vinho, cerveja, calçados, roupas, celulares, acessórios para celular, drone, produtos para limpeza de armas, cosméticos e brinquedos.
Os materiais foram apreendidos e colocados à venda em leilão eletrônico. Até nesta quarta-feira (dia 2), o item com mais visitas virtuais é o lote 015, que oferta uma impressora multifuncional. A avaliação foi de R$ 350, mas o produto já recebeu sete lances, com proposta de R$ 670.
Os lotes poderão ser conferidos pessoalmente nos dias 11, 14 e 15 na Comfit (Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito), localizada na rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Parque dos Poderes, próximo ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), em Campo Grande.
O horário de visitação vai das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (67) 3318-6453. Todos os lotes podem ser conferidos aqui
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