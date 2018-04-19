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PRF realiza leilão de veículos conservados e sucatas

Ao todo, são 297 unidades, entre ciclomotores, motocicletas, veículos de passeio, caminhonetes, carretinhas e semirreboques

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/04/2018 às 08:12

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A partir da próxima terça-feira, 24 de abril, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar o 1º Leilão de Veículos Automotores de Mato Grosso do Sul em 2018. São 297 unidades, entre ciclomotores, motocicletas, veículos de passeio, caminhonetes, carretinhas e semirreboques divididos em 204 sucatas e 93 veículos conservados que podem voltar à circulação.

Anualmente, a PRF realiza de três a quatro leilões de automóveis. O objetivo é a arrematação dos veículos automotores e/ou sucatas de terceiros retidos, removidos e/ou abandonados e recolhidos a qualquer título que se encontram custodiados em Unidades Operacionais, Delegacias ou Pátios Próprios ou Contratados Terceirizados no âmbito da Superintendência Regional da PRF em Mato Grosso do Sul.

Os leilões serão realizados nas modalidades presencial e online a partir do dia 24 de abril, com sessões às 09h para os veículos em situação de “conservado” e às 14h para as peças em situação de “sucata”. O local que sediará as sessões públicas presenciais é o auditório do Hotel Concord, situado à Av. Calógeras, nº 1.624, Centro, Campo Grande/MS. As sessões online serão realizadas pelo endereço eletrônico: www.canaldeleiloes.com. Com informações da Polícia Rodoviária Federal.

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